İnsansı robot Ameca yeni özelliğini duyurdu: Yürüyebilecek

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu olarak görülen Ameca, gelecek yeni özelliğini duyurdu. Gerçekçi yüz ifadeleri ve hareketleriyle dikkat çeken robot, yakında yürüyebileceğini açıkladı.

Ocak 2022’de görücüye çıkan ve geçtiğimiz aylarda da yeni özellikleriyle dikkat çeken robot Ameca’dan yeni haber var. Gerçekçi mimikleriyle dünyanın en gelişmiş insansı robotu, çok yakında yürüyebileceğini söyledi. Ameca, bir yıldan daha kısa sürede bacaklarına sahip olacağıyla övündü.

Robot, YouTube’daki bir soru-cevap oturumu sırasında, mühendislerin gelecek yıl içinde hazır olması gereken prototip bacaklar üzerinde çalıştığını açıkladı. İngiliz firması Engineered Arts tarafından tasarlanan robot şunları söyledi: “Bacaklarımın tasarımı, Engineered Arts Ltd tarafından geliştirilen robot Byrun’dan ilham alıyor. Çok fazla enerji kullanmadan yürümesini sağlayan benzersiz mekanik özelliklere sahip.”

Ameca, soru-cevap sırasında “Prototip bacaklar alüminyum ve plastikten yapılmış” diye ekledi.

Röportaj sırasında robot ayrıca ketçap yerine mayonezi tercih ettiğini ve ekim ayının soğuk havalar nedeniyle en sevdiği ay olduğunu açıkladı.

Videoyu izleyen pek çok kişi robotun insana olan benzerliğinden etkilendiğini yazdı. Bir kullanıcı şöyle yazdı: “Yapay zekadan korkmamız gerektiğini biliyorum ama ilk defa korkmuyorum. Oldukça havalı.”

Engineered Arts, henüz geliştirme aşamasında olduğu için robotun maliyetinin ne kadar olduğunu açıklamadı.

Şirket web sitesinde “Geleceğin robotik teknolojilerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bir platform olarak tasarlanan Ameca, insan-robot etkileşimi için mükemmel bir insansı robot platformu” dedi.