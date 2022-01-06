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Instagram, Ana Sayfa Görünümünü Değiştirmeye Hazırlanıyor

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Sosyal ağ, kronolojik sıralamanın artık çalışmadığını savunsa da yeniden bu seçeneği getirmeye hazırlanıyor. Platform, artık ana sayfa akışı için kullanıcılarına kronolojik sırlama dahil üç seçenek sunacak.
Instagram, Ana Sayfa Görünümünü Değiştirmeye Hazırlanıyor

Uygulamanın genç kullanıcılar için potansiyel zihinsel sağlık tehlikeleri içerdiğine dair bir senato oturumunda Instagram CEO’su Adam Mosseri, kongre önünde ifade verirken yeni özelliği duyurmuştu. Mosseri, çarşamba günü yayınlanan yeni bir videoda da yeni seçenekleri gösterdi. Görüntülere göre; ana sayfa akışının nasıl olacağını kullanıcılar açılır menüden değiştirebilecek. Platform, kullanıcılara bu konuda üç seçenek sunuyor: Ana Sayfa, Takip Edilen ve Favoriler.

Daha önce Mosseri, milyarlarca üyenin platforma katılmasından bu yana geleneksel kronolojik sıralamanın bugün verimli olmayacağını ve kullanıcıların daha uygun gönderilere ulaşma olasılıklarının azaldığını söylemişti: “Daha fazla insan katıldıkça ve daha fazla paylaşım yapıldıkça, çoğu insanın umursadığı gönderiler bir yana, her şeyi görmek bile imkansız hale geldi.”

Ancak algoritmaların sunduğu paylaşımların gençlerin sağlığını etkilemesi ve kronolojik sıralamanın geri dönmesini isteyenlerin tepkileri, platformun yeni bir adım atmasına neden oldu.

Instagram da son zamanlarda kullanıcılara yayınlarını kronolojik veya algoritmik sıralara göre sıralama seçeneği sunmak için çalışmaya başladı. Mosseri, Twitter’da yayınladığı bir videoda, “Hızlı bir şekilde kronolojik bir akışa ulaşabilmenizin ve takip ettiğiniz hesaplar tarafından yayınlanan en son haberleri görmenin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Ve üç akış seçeneği sundu:

“Ana Sayfa” akışı, kullanıcıların bugün gördüğü, varsayılan görünüm. İçerikler, algoritmanın kullanıcının görmek istediğinizi düşündüğü şeye göre sıralanıyor.

“Favoriler”, kullanıcının sevdiği ve favori içerik oluşturucularının en son güncellemelerini sıralıyor.

Son olarak, “Takip Edilen”de ise, içerik kronolojik sırayla gösteriliyor. Kullanıcı, en son paylaşılan gönderileri en başta görebiliyor.

Mosseri, akış için denemelerin şu anda yapıldığını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde daha geniş bir üye grubuna ulaşacağını söyledi.

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