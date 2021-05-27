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Instagram beğenileri gizleme özelliği getirdi, amaç 'baskıyı azaltmak'

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Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına paylaşımlarına aldıkları beğeni sayısını gizleme seçeneği getirdiğini duyurdu.
Instagram beğenileri gizleme özelliği getirdi, amaç 'baskıyı azaltmak'

Facebook'un bünyesindeki Instagram böylece kullanıcıları üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladıklarını açıkladı.

Özelliği etkinleştiren kullanıcılar artık bir numara yerine gönderiyi beğenen takipçinin kullanıcı adını görecekler.

Cristina Criddle / BBC Türkçe

Bu özellik, 2019'dan beri birkaç ülkede test ediliyordu, ancak küresel olarak kullanıma yeni sunuluyor.

Instagram'ın müdürü Adam Mosseri BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu umduğumdan daha uzun sürdü, ancak insanlara deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlama konusunda oldukça heyecanlıyım" dedi.

Ruh sağlığı

Platformu kullanmanın ruh sağlığını bozabileceği endişelerinin ardından Instagram konuyla ilgili yaptığı denemelerde ve araştırmalarda, beğenilerin kaldırılmasının davranış veya sağlık üzerinde çok az etkisi olduğunu saptadıklarını belirtti.

Oxford İnternet Enstitüsü'nde yakın zamanda yapılan bir araştırma da gençlerde sosyal medya kullanımı ile ruh sağlığı arasında "çok az ilişki" olduğunu buldu.

Mosseri, buna rağmen Instagram'ın bu yeni özelliğini, "insanların platformda geçirdikleri zaman konusunda kendilerini iyi hissetmeleri için" getirdiklerini söyledi.

Mosseri, "Bence bu alanda yapılacak daha çok şey var" dedi ve ekledi:

"İnsanlara Instagram ve Facebook'u kendileri için daha iyiye göre ne kadar fazla şekillendirme imkanı verirsek, o kadar iyi."

Özellik herhangi bir zamanda kullanılabilir ya da kullanım dışı hale getirilebilir. Değiştirme işlemini "ayarlar" bölümünden yapılabiliyor.

Bir kullanıcı beğenme sayılarını etkinleştirmiş olsa bile, onları gizleyen hesaplardaki veya gönderilerdeki beğeni sayısını göremezler.

Kullanıcılar ayrıca, platformda yayınlanmadan önce ve sonra belirli bir gönderideki sayıları gizleme seçeneğine de sahip olacaklar.

'Daha az endişeli'

Mosseri, "Bunun amacı insanlara bir seçenek sunmak" dedi ve bir ilişkinin bitmesi veya okul değiştirme örneklerini verdi.

"Belki birkaç hafta veya birkaç ay boyunca herkesin ne kadar beğeni aldığı konusunda biraz daha az endişelenmek ve sonra belki geri dönmek istersiniz.

"Sadece kapatılabilen bir özellikse, insanlar etkin hale getirme konusunda tereddüt etme eğiliminde olurlar."

Instagram'ın algoritması, platformdaki paylaşımları üst sıralara taşırken yine de beğeni sayısını hesaba katıyor, ancak aynı zamanda kullanıcının neyi takip ettiği veya neyle etkileşim kurduğu gibi diğer faktörleri de dikkate alıyor.

Mosseri, içerik oluşturuculardan - marka ortaklıkları ve platformda reklam vererek para kazanan hesaplardan - farklı tepkiler geldiğini, ancak yeni özelliğin gelirleri etkilemediğini söyledi.

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Çocuklar için Instagram

Bu yılın başlarında, çocuklar için Instagram'ın tasarlama planlarının sızdırılmasının ardından bu konudaki endişeler gündeme gelmişti.

Mosseri, 13 yaşın altındaki çocuklar için bir Instagram oluşturma planlarının "tam anlamıyla olgunlaşmadığını" söyledi ve çocukların yaşlarını doğrulamanın zor olduğunu belirtti.

Ebeveynlere gözetim hakkı vermenin ihtimal dahilinde olduğuna işaret eden Mosseri, uygulamanın oluşturulmasının "biraz zaman alacağını" söyledi.

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