Instagram, Dikey Hikaye Kaydırma Özelliğini Türkiye'de Test Ediyor

Instagram, Türkiye'deki bazı kullanıcılarıyla dikey hikaye kaydırma özelliğini test ediyor. Yeni özellikle birlikte uygulama, biraz daha TikTok'a benzeyecek.

Bildiğiniz gibi “hikayeler” özelliği, ilk başta Snapchat ile karşımıza çıkmıştı. Daha sonra bu özellik, Instagram tarafından da kullanılmış ve oldukça popüler hale gelmişti.

Daha önce rakip platformlardaki özellikleri kendi bünyesindeki uygulamalara entegre eden Instagram'ın yeni hedefi yine TikTok.

INSTAGRAM YENİ KAYDIRMA ÖZELLİĞİNİ TÜRKİYE'DE TEST EDİYOR

Instagram, Türkiye'deki bazı kullanıcılarıyla dikey hikaye kaydırma özelliğini test ediyor.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar, dikey yönlü kaydırma yaptıklarında başka bir kullanıcının hikayesini izleyebilecek. Hikayelerin yanıtlanmasına imkan tanıyan bölüm ise ekranın altına sabitlenecek.

Instagram'ın Türkiye'de test ettiği özellik, Brezilya'da da çok küçük bir kullanıcı kesimi ile test ediliyor. Testler sona erdiğinde ise dikey kaydırma özelliğinin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.