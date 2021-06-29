Instagram Elmalı davası paylaşımlarını kaldırdı!

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağdı. Instagram ise Elmalı davasına tepki gösteren paylaşımları kaldırdı.

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağdı. Instagram ise Elmalı davasına tepki gösteren paylaşımları kaldırdı.

"halkekmag" isimli Instagram hesabının yaptığı paylaşımda olayın kısa bir özeti anlatılarak "çocuk susar sen susma" mesajı verildi. Ancak Instagram söz konusu paylaşımı bilinmeyen bir nedenle kaldırdı.

Halkekmag konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: