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Instagram fenomeni annesini hapisten kaçırdı

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Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'nun gardiyanın dikkatini dağıtarak annesini hapisten kaçırdığı iddia ediliyor. Instagram fenomeninin suçu kanıtlanırsa çok ağır cezalar gündeme gelebilir.
Instagram fenomeni annesini hapisten kaçırdı

Instagram fenomeni Aida Victoria Merlano, güvenlik görevlisinin dikkatini dağıtarak annesini ip yardımıyla hapishaneden kaçırmakla suçlanıyor. 21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeninin bir süredir annesini kurtarmak için plan yaptığı ve sonunda bunu başardığı belirtiliyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Instagram fenomeninin annesi eski politikacı Aida Merlano Rebolledo’nun ip kullanarak Bogota hapishanesinden kaçtığı belirtildi.

15 YIL HAPİS YATACAKTI

2019’da, o sırada 38 yaşında olan Aída Merlano senatör oldu ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından hızla yakalandı. Rebolledo, seçim zaferinden sonraki altı ay içinde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak iki hafta sonra hapisten kaçtı. Kızı, ayrıntılı kaçış görevini hazırlamakla suçlandı, ancak kefaletle serbest kaldı.

Annesi üç aydır kaçarken, Aída Victoria uluslararası manşetlere çıkan tüm bu skandaldan para kazandı. Instagram modeli, çıplak poz verdiği ve kelepçeli bir şekilde “Kaçak Kongre Üyesi İtiraf Ediyor” başlığıyla bir derginin kapağına çıktı.

INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Aída Merlano nihayet Ocak 2020’de Venezuela’da yakalandı. Salı günü yapılan duruşmada kızı suçsuz olduğunu belirtse de ağır cezaya çarptırılabilir. Aída Victoria Instagram’dan yayımladığı videoda “Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek kalkmama rağmen mutluyum çünkü mutluluğun her gün verilen bir karar olduğuna inancım var. Bugün mutlu ol çünkü yarın ne olacağını bilemezsin.” ifadelerinde bulundu.

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