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Instagram Fenomeni İle İlgili Şoke Edici İddia: Kadınları Tehdit Ediyor

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Instagram fenomeni ile ilgili şoke edici iddia: Kadınları tehdit ediyor
Instagram Fenomeni İle İlgili Şoke Edici İddia: Kadınları Tehdit Ediyor

Sosyal medya yıldızı Hasbulla’nın kimliği belirsiz bir kadına tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Instagram profilinin askıya alındığı bildirildi.

Hasbulla Magoemedov 2021’de çıkış yaptı ve güçlü bir dostluk kurduğu Khabib Nurmagomedov da dahil olmak üzere süper yıldızlarla takılarak ün kazandı.

Hasbulla, ayrıca yeterli büyüme hormonu almadığı nadir bir hastalıktan muzdarip.

Ancak, sosyal medya fenomeni son zamanlarda Instagram tarafından engellendiği ile ilgili haberlerle gündemde.

Rus haber sitelerine göre Hasbulla, kız kardeşinin video klibini paylaştığı iddia edilen bir kadını tehdit ettikten sonra yasaklandı. Hasbulla, “Kız kardeşimin bir videosunu çekip Instagram’da paylaştığı için tüm Instagram’dan özür dileyene kadar bu kızı hayatta bırakmayacağım” dedi.

Ancak 19 yaşındaki oyuncu, Instagram tarafından yasaklandığını şiddetle reddederek, “Kimse beni engellemedi. Hesabımı birkaç günlüğüne kendim bloke ettim” dedi.

Ana hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Hasbulla, yedek hesabında yaşadığı bu sorunda söz konusu kadının arkadaşlarından çok sayıda şikayet aldığını ve yasaklanmamak için kendi hesabını askıya aldığını iddia etti.

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