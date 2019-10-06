21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jessy Taylor, 113 bin takipçili Instagram hesabının kapatılmasına tepki olarak kamera karşısına geçip, hesabını geri vermeleri için deyimi yerindeyse yalvardı.

Instagram'da 113 bin takipçisi olan hesabının kapandığını duyuran Jessy Taylor, başka bir becerisi olmadığını, eskiden hayat kadını olduğunu ve o günlere geri dönmek istemediğini hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı.