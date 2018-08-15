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Instagram hesapları gizemli bir şekilde ele geçirilmeye başlandı

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Popüler sosyal medya platformu Instagram şu sıralar gizemli bir hack olayıyla gündemde. Binlerce kullanıcı kişisel bilgilerinin değiştirilmesi sonucu hesaplarına ulaşamıyor.
Instagram hesapları gizemli bir şekilde ele geçirilmeye başlandı

Sosyal medya platformu Instagram son günlerde gizemli bir hack olayıyla gündeme gelmiş durumda. Binlerce kullanıcı kişisel bilgilerinin değiştirilmesi sebebi ile Instagram hesaplarına ulaşamadıklarını belirtiyorlar. Güvenlik açığının kaynağı ise henüz tespit edilemedi.

E-postalar ".ru" uzantılı adreslerle değiştiriliyor

Güvenilir haber kaynağı Mashable'ın raporuna göre Instagram'da bu tür saldırıya uğramış binlerce mağdur var. Kullanıcılar garip bir şekilde E-posta ve telefon numaralarının değiştirildiğini ve sistemden otomatik olarak çıktıklarını belirtiyorlar. Tekrar girmek istediklerinde ise kişisel bilgileri değiştirildiği için, iki faktörlü kimlik doğrulamasını yapamadıkları ve şifrelerini sıfırlayamadıkları ifade ediliyor.

Ağustos ayının başında başlayan bu saldırılar hala devam ediyor ve bilgisayar korsanları hesap bilgilerini ".ru" (Rusya) uzantısına sahip E-posta adresleri ile değiştiriyorlar. Korsanların profillerde video ve resim paylaşmaması dikkat çekerken, değiştirdikleri tek şeyin profil resmi olduğu belirtiliyor. Konu ile ilgili Instagram'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Güvenliği ihlal edilmiş hesapların farkına vardığımızda erişime kapatıyoruz ve etkilenen kullanıcıların şifrelerini sıfırlayabilmelerine olanak sağlıyoruz. Instagram'ın güvenli bir deneyim sunması için çalışmalarımız devam ediyor."

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