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Instagram İçin Para Öder Misiniz? Ücretli Özellik Devreye Giriyor

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Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, yeni bir özelliği denemeye başladığını açıkladı. İçerik üreticilerinin para kazanması için tasarlanan yeni özelliğin denemelerine ABD'de başlandı.
Instagram İçin Para Öder Misiniz? Ücretli Özellik Devreye Giriyor

Instagram için para öder misiniz? Instagram içerik üreticileri yani influencer’ları yakında özel içeriğe erişmek için kullanıcılardan aylık abonelik ücreti almaya başlayabilir.

Meta’nın sahip olduğu platform, ABD’de denemelere başladı. Şimdilik yalnızca 10 influencer tarafından test edilen yeni sistem, yakında tüm kullanıcılar için kullanıma açılabilir.

Instagram, denemeye aldığı yeni uygulama sayesinde influencerların video ve hikayelerden kar elde etmesi sağlanacak.

Instagram influencers could soon start charging users monthly subscription fees to access exclusive content

DAHA ÖNCE FACEBOOK’TA DA YAPILMIŞTI

Bu özellik, Meta’nın daha önce Facebook’ta sunduğuna da benzerlik taşıyor.

Instagram, duyuruda, “Instagram Abonelikleri ile içerik oluşturucular, en etkileşimli takipçileriyle daha derin bağlantılar geliştirebilir ve abonelere özel içerik ve avantajlara erişim sağlayarak, yinelenen aylık gelirlerini artırabilir.” dedi.

Dün başlatılan Instagram Abonelikleri testi, içerik oluşturucuların, kullanıcıların aylık olarak istedikleri ücreti belirlemelerine de olanak tanıyor.

AYLIK ORTALAMA FİYATLAR BELİRLENDİ

TechCrunch’ın bildirdiğine göre, çoğu içerik oluşturucu, ayda 19.99, 49.99 veya 99,99 dolar gibi daha yüksek fiyatlandırma denemeden önce, muhtemelen ayda 0,99, 1,99, 2,99 ve 4,99 dolar gibi fiyatlardan başlayacak.

Şimdilik test aşamasında olan özellik için seçilen influencer’ların profillerinde ‘abone ol’ düğmesi yer alıyor. Kullanıcılar eğer influencer’ın hesabına kayıt yaptırırsa, içerik oluşturucu yeni içerik paylaştığında bildirim de alıyor.

Instagram, içerik oluşturucular yani influencer’lar için bir abonelik hizmeti başlatan en yeni sosyal medya platformu oldu.

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