Instagram için şok iddia: Çalışanlarına eşit davranmıyor

Instagram başkanı Adam Mosseri Londra’ya taşınma kararı aldı. Sosyal medya şirketinin ana merkezi Londra’daki ofislerine daha fazla işçi almak istediğini duyurdu. Londra’daki çalışanların bu doğrultuda San Francisco’daki meslektaşlarından daha az maaş ala

Instagram başkanı Adam Mosseri, Londra’ya taşınınca sosyal medya şirketinin gündemi bir anda "taşınmak" oldu. Mosseri’nin ‘küresel doğasından’ kaynaklandığı iddia edilen taşınma sebebiyle Londra’nın şirketin ABD dışında en büyük mühendislik merkezi olduğu ifade edildi. Orada ayrı bir Instagram ekibinin varlığından söz edildi.

İddialara göre ise Mosseri, Londra’daki ofislerine daha fazla personel işe almak istedi. Londra’da işe alınan herhangi bir personel, San Francisco’daki meslektaşlarından daha az ücret alma ihtimaliyle karşı karşıya ifadeleri kullanıldı.

Bu ücret eşitsizliğin nedeninin ABD’deki teknoloji uzmanları için abartılan istekle eşleştirilmiş daha yüksek bir hayat maliyeti olarak gösterildi. Meta geneline bakıldığında San Francisco merkezli işçilerin daha fazla para kazandığı ortaya çıktı.

Meta’nın Londra’daki ortalama ürün yöneticisi 146.605 dolar maaş alıyor. Aynı verilere göre şirketteki ürün tasarımcıları da yılda ortalama 115.150 dolar maaş alıyor. San Francisco’da geçtiğimiz yıl işe başlayan üç ürün yöneticisi ise 180 bin ile 210 dolar arasında ödeme aldı. İş gücü verilerine göre ise 2022’de işe başlayan bir ürün tasarımcısı 185.792 dolarlık bir taban maaş aldı.