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Instagram reklam cenneti oldu

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Instagram reklam cenneti oldu
Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram reklam anlaşması yaptığı şirketlerin sayısını bir yılda 5 kat artırdı.

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, dijital reklam dünyasındaki payını artırmaya devam ediyor.

2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook'un bünyesine katılan ve o yıllarda gelecek vadeden ancak kar edemeyen bir girişim olarak görülen uygulama, reklam aldığı şirket sayısını 1 yıl içinde 5 katına çıkarmayı başardı.

1 YILDA 5 KAT BÜYÜDÜ

Geçtiğimiz yıl 200 bin firma ile reklam anlaşması olan Instagram bu yıl içinde bu sayıyı 1 milyona çıkardığnı duyurdu. 6 Ay önce Instagram ile reklam anlaşması bulunan şirketlerin sayısı ise 500 bin civarındaydı.

HER 10 KİŞİDEN 8'İ MARKALARI TAKİP EDİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Instagram'ın Reklam ve Pazarlama Müdürü James Quarles, her 10 Instagram kullanıcından 8'inin en az bir firmanın sayfasını takip ettiğini belirtti. Bu da Instagram'ın dijital reklam havuzundaki payını neden bu kadar hızlı bir biçimde artırdığını gözler önüne seriyor.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN RANDEVU DÖNEMİ GELİYOR

Instagram'ın gelecek planları hakkında da ipuçları veren Quarles önümüzdeki aylarda Instagram kullanıcılarının platform üzerinden diğer şirketlerden berber randevusu vb hizmetler alabileceklerini belirtti. 

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