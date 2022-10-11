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Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta küçülmeye gidiyor

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Bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları barındıran Meta, küçülmeye gitme kararı aldı.
Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta küçülmeye gidiyor

Bünyesinde Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi platformları barındıran Meta’dan küçülme hamlesi geldi…

Meta, hibrid çalışma düzenine geçmek için ofislerini küçültme kararı alındığını duyurdu. Şirket uzaktan çalışma modeli sayesinde gayrimenkullerini yeniden gözden geçirme kararı alırken, ofislerin düzenlerinin de değiştirileceğini açıkladı.

Meta gayrimenkul ve küresel tesislerden sorumlu genel müdür yardımcısı John Tenanes, “İşimizden biri de alanımızı yeniden değerlendirmek. Çalışan sayımızla orantılı olarak daha ufak bir alan yaratıyoruz ve yeni bir yaşama geçiyoruz. Amacımız daha dinamik bir çalışma ortamı yaratmak” dedi.

Wall Street Journal’a konuşan Tenanes, gayrimenkul ve ofislerin ne kadarının dönüştürüleceği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Tenanes, yeni ofisler açılacağının da sinyalini verdi. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, geçen hafta işe alımları durdurmuş ve şirketin giderlerini azaltmak için başka hamleler üzerinde çalışıldığını aktarmıştı.

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