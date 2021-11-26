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Instagram ve Madonna arasında 'meme ucu' polemiği: "Her yer serbest, bebeklerin beslendiği yer mi sorun?"

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Pop yıldızı Madonna, sosyal medya platformu Instagram meme uçlarının göründüğü fotoğrafları kaldırdıktan sonra aynı fotoğrafları tepki göstererek paylaştı.
Instagram ve Madonna arasında 'meme ucu' polemiği: "Her yer serbest, bebeklerin beslendiği yer mi sorun?"

Paylaşımının kendisine bir uyarı veya bilgilendirme yapılmadan kaldırıldığını belirten Madonna, "Bana verdikleri gerekçe meme ucumun küçük bir bölümünün görünmesi oldu" dedi. 

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Madonna, "Bir kadının meme ucu dışında her yerini gösterebileceği bir kültürde yaşıyor olmamız hala şaşırtıcı. Sanki sadece orası cinselleştirilebilirmiş gibi. Memeler bebekleri besler. Erkeklerin meme uçları erotik olarak görülemez mi?" yazdı.

"Kadınların kıçlarının hiçbir yerde sansürlenmemesine ne diyelim" ifadelerini kullanan pop yıldızı, "sansür ve cinsiyetçilik karşısında akıl sağlığını korumasını sağladığı için menajerlerine teşekkür etti".

Paylaşımı Şükran Günü'nde yapan Madonna, ABD'nin özel günüyle ilgili olarak da, "Büyürken bize göçmenlerin Amerika yerlileriyle barışçıl bir şekilde masaya oturduğu yalanıyla tam denk geldi. Tanrı Amerikayı korusun" yazdı.

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