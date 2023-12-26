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Instagram ve WhatsApp bizi dinliyor mu?

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Birçok kullanıcı arama motoru üzerinden herhangi bir aratma yapmadan ilgili olduğu şeyle alakalı reklam görmesinin ardından Instagram veya WhatsApp'in kullanıcılarını dinleyip dinlemediğini merak ediyordu. Peki Instagram ve WhatsApp bizi dinliyor mu?
Instagram ve WhatsApp bizi dinliyor mu?

Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta, gizlilik politikalarına göre kullanıcıların mesajlaşmalarını uçtan uca şifreliyor.

Böylelikle şirketin sahibi Mark Zuckerberg bile bu şifrelenmiş mesajları okuyamıyor veya dinleyemiyor.

ALGORİTMA TAKİP EDİYOR

Ancak kullanıcıların Instagram'daki beğenileri, kaydettikleri, yorumları bir algoritma tarafından takip ediliyor.

Bunun nedeninin altında şirketin reklamverenlerin hedef kitlesine çok daha kolay ulaşabilmesi yatıyor.

REKLAMVERENLER HEDEF KİTLEYE DAHA KOLAY ULAŞIYOR

Örnek olarak bir kullanıcı yorumlarda veya bir arkadaşına WhatsApp'ta gönderdiği mesajda "X markasının siyah ayakkabısı" ifadelerini kullandığında, algoritma bu kelimeye göre kullanıcıların karşısına reklamlar çıkartıyor.

Böylelikle reklamverenler Instagram'a daha çok reklam vererek hedef kitlelerine çok daha kolay ulaşabiliyor.

Kullanıcılar ise bu sistem sayesinde herhangi bir ücret ödemeden bu uygulamaları kullanırken, Meta ise kullanıcılardan alacağı parayı reklamverenlerden karşılıyor.

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