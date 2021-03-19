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Instagram ve WhatsApp çöktü

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Sosyal paylaşım sitesi Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşanıyor.
Instagram ve WhatsApp çöktü

Sosyal paylaşım sitesi Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşanıyor.

Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Söz konusu sıkıntıdan etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.

INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

İki sosyal medya devinde aynı anda bağlantı problemi yaşandı. Uygulamalara mobilden girmeye çalışan kullanıcılar akış yenilenemiyor uyarısıyla karşılaşıyor. 

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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