İnstagram, Yeni Özelliklerini Duyurdu

Instagram, Güvenli İnternet Günü onuruna uygulamada bazı güncellemeler yaptığını duyurdu. Bu yeni özelliklerden biri, kullanıcıların gönderileri ve yorumları tek tek değil de toplu olarak silebilmesi.

Instagram yeni özelliklerle uygulamasını güncel tutmaya devam ediyor. Meta’ya ait olan sosyal medya platformu son olarak yeni bir dizi özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

Platform, “Etkinliğiniz” başlıklı yeni bir profil bölümünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Burada kullanıcılar yalnızca gönderilerini değil, aynı zamanda akış, Reel ve Story gönderileri de dahil olmak üzere uygulamadaki geçmiş etkileşimlerini de gözden geçirebilecekler. Bu bölümde ayrıca kullanıcılar, başkalarının gönderilerine yaptığı beğeniler ve yorumları da görüntüleyebilecekler.

Instagram, yeni özelliğiyle ilgili bilgileri bir blog gönderisinde görseller eşliğinde paylaştı.

Bu yeni bölüm, kullanıcı profil sayfasında sağ üstten erişilebilen menünün altına yerleştirilecek.

Sosyal medya platformunun çevrimiçi güvenlik önlemleri doğrultusunda getirdiği bir diğer özellik de raporlar konusunda daha şeffaf olması. “Hesap Durumu”, potansiyel olarak yönergeleri ihlal ettiği için kaldırılmış gönderilerle ilgili bilgileri gösterecek ve ayrıca kullanıcılara hesaplarının devre dışı bırakılma riski olup olmadığını bildirecek.