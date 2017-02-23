Instagram'a Çoklu Fotoğraf Dönemi Geliyor

Instagram, sosyal ağdaki deneyimimizi derinden etkileyecek yeni işlevini sunmaya başladı. Artık bir defada 10 fotoğraf ve video yükleyebilirsiniz.

Instagram, sosyal ağdaki deneyimimizi derinden etkileyecek yeni işlevini sunmaya başladı. Artık bir defada 10 fotoğraf ve video yükleyebilirsiniz.

Instagram'da reklam verenlerin keyfini sürdüğü "birden çok fotoğraf yükleme" işlevi, yeniden kullanıcılara açıldı. Artık bir defada 10 fotoğraf ve video yükleyebilir, kendinize saklamakta zorlandığınız hikayenizi meraklı dünyayla paylaşabilirsiniz.

SADECE REKLAM VERENLER KULLANABİLİYORDU

Birden fazla fotoğraf yükleme işlevi ilk olarak yaklaşık iki sene önce ortaya çıkmıştı. Ancak normal kullanıcılar arasında istenmeyen gönderilere neden olacağından, işlev reklam verenlere kısıtlı olarak sunuluyordu.

Firma, yeni paylaşım şeklini nasıl kullanabileceğimiz hakkında birkaç yol öneriyor. Yeni işlev sayesinde örneğin sürpriz bir doğum günü partisinden anları paylaşabilir, bir yemek tarifinin adımlarını bir araya getirebilirsiniz.

YENİ İŞLEVDEN FAYDALANMAK İÇİN INSTAGRAM'I GÜNCELLEMENİZ YETERLİ

Toplu olarak paylaşılan gönderilerde fotoğrafı sağa veya sola kaydırabiliyor, birden fazla fotoğraf arasında yatay olarak dolaşabiliyorsunuz. Bu tür bir fotoğrafta olduğunuzu, gönderinin altındaki mavi noktalardan anlıyorsunuz. Bu şekilde bir paylaşım oluşturmak için fotoğraf veya video yüklerken "Birden fazla seç" seçeneğini kullanmanız yeterli.

Yeni işlevden faydalanmak için Instagram uygulamanızı güncellemeniz gerekiyor. Henüz güncelleme gelmediyse, birkaç saat veya gün beklemeniz gerekebilir