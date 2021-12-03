Instagram'da Canlı Yayın Açan Güzel Şarkıcı Fena Frikik Verdi
"Boom Clap" adlı şarkısıyla yıldızı parlayan İngiliz şarkıcı Charli XCX , geçtiğimiz gün Instagram canlı yayını ile gerçekleşen 2021 Aria Ödülleri'nde En İyi Pop Yayını ödülünü sunarken elbisesinin azizliğine uğradı.
İngiliz şarkıcı Charli XCX, dijital ortamdan gerçekleşen ödül töreni için yaptığı canlı yayın sırasında kıyafet kazası yaşadı. Göğsü açılan ünlü şarkıcı şaşkınlık içinde hemen toparlanmaya çalıştı.
03 Aralık 2021 Cuma 22:22
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