Instagram'da 'insan kalıntıları' ticaretine rağbet artıyor: İşlemeli kafatası fiyatı 20 bin dolar

Instagram'da insan kalıntıları ticareti yapılıyor ve buna olan rağbet her geçen gün artıyor.

Bazı Instagram hesapları arasında başlayan ve hızla artan bu ticarette koleksiyonerler üzerlerine işlemeler yapılmış ve süs eşyalarına dönüştürülmüş gerçek insan kafatasları ve kemikleri alıp satıyor.

Daha önce e-Bay'de yapılmış olan benzer ticaret şimdi kendini Instagram'da göstermeye başladı. e-Bay'in 2016 yılında bu türde şeylerin ticaretini yasaklamasının ardından konunun meraklıları Instagram'a kaydı.

Fotoğraf paylaşımı ağırlıklı olan Instagram sayfasının özel mesaj kutularında gerçekleşen pazarlıklar sonrası fotoğrafı paylaşılmış olan kalıntılar ödeme sonrası paketlenip alıcıya direk gönderiliyor. Şimdilik bu konuda herhangi bir kısıtlama da getirilmiş değil.

Bu alanda Instagram'da birkaç bin adet satış ilanı bulunuyor. Satış fiyatlarında ise 2013'ten bu yana artış gözlemleniyor. 2013'te tüm ticaret hacmi 5 bin 200 dolarken e-Bay'in yasağı sonrası bu hacim 60 bin dolara sıçradı. Satılan kafatasları arasında 20 bin dolar istenenler bile mevcut.

Hukuken gri bölgede sayılan bu tür parçalar 'no property rule' yani 'sahipsizlik kuralı' altında değerlendiriliyor. Bu da 'o sırada kimin elinde bulunuyorsa sahibi odur' anlamına geliyor. İnsanların kalıntılarını sergilemek için örneğin İngiltere'de 'İnsan Dokuları Otoritesi' isimli bir kurumdan izin almak gerekiyor ancak internette fotoğraflarını paylaşmak için böyle bir izne gerek yok.

Öte yandan ABD'nin bazı eyaletlerinde (ör. Louisiana, Georgia, Tennessee vb.) insan kalıntıları bulundurmak, sergilemek veya satmak yasak. Ancak kargoya verilen paketler 'süs eşyası' olarak belirtildiği için bu yasakların üstesinden geliniyor.

Kemikler gerçek kültürel hikayeler sahte

Bahsi geçen kafatasları ve kemiklerin kendileri gerçekten insana ait olsa da neredeyse tamamı kültürel bir parça olarak sahte. Yani üzerlerindeki oymalar ve sanatsal şekiller sonradan işleniyor. Başlarda bunlar hobi olarak yapanlardan bazılarının daha profesyonel makineler ile seri üretime geçmeye başladığı düşünülüyor.

Sömürgecilik döneminden kalma

Bu el değiştiren kafataslarının çoğunluğunun medikal örneklerin tutulduğu depolardan ya da Hindistan gibi yerlerden geldiği düşünülüyor.

Kemik kolleksiyonculuğunun kökleri sömürgecilik zamanlarına uzanıyor.