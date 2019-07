Instagram'da 'Like' dönemi kapanıyor

Instagram, kullanıcılar üzerindeki ‘baskıyı azaltmak için’ aralarında Avustralya ve Japonya’nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki paylaşımlarda ‘beğeni’ sayısını deneme amaçlı gizlemeye başladı. Twitter bazı kullanıcılar bu özelliği beğenirken bazıları ise #InstagramDELETE etiketi ile beğenmediğini dile getiriyor.

Kullanıcılar, ‘diğerleri’ ifadesine bakar paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek. Sosyal medyanın özellikle gençler arasında özgüven kaybı ve ‘yetersiz oldukları’ hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor. Instagram bu kaygılar doğrultusunda kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

Instagram yetkilileri Mayıs ayında Kanada’da başlayan deneme sürecinin Perşembe gününden itibaren Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya, Japonya ve Brezilya’da da uygulanacağını söyledi. Instagram Avustralya ve Yeni Zelanda sorumlusu Mia Garlick yazılı açıklamasında “Bu denemenin, paylaşımların kaç beğeni aldığı baskısını ortadan kaldıracağını umuyoruz” dedi.

Garlick, amacın kullanıcıların ‘yargılandıkları’ hissini azaltmak ve ‘beğeni sayısından çok anlatmak istedikleri hikâyelere odaklanmalarını sağlamak’ olduğunu söyledi.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka