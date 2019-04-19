Instagram'da like'lar görülmeyecek

Instagram üzerinde tersine mühendislik çalışmaları yürüten ve bugüne kadar yayınlanmış pek çok özelliği aylar öncesinden duyuran Hong Konglu geliştirici Jane Wong, şirketin gizli beğeni sayısı özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.

Wong, "Instagram, kullanıcılarının ne kadar beğeni aldıklarından ziyade, ne paylaştıklarına odaklanmalarını tercih ediyor" dedi.

​Teknoloji sitesi Verge'e konuşan bir Instagram yetkilisi ise şirketin bu özellik üzerinde uzun süredir düşündüğünü söyledi.

Söz konusu özellik kullanıma girdiğinde bir gönderinin ne kadar beğeni aldığını gönderi sahibi hariç kimse görüntüleyemeyecek.

Instagram, beğeni sayısını gizleyerek hem kullanıcıların böyle bir rekabet içine girmemesini hem de daha fazla gönderi paylaşmasını sağlamayı amaçlıyor.