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Instagram'da mesajlaşanlar için bomba bir özellik geldi

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Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın DM (Direct Message) kutusuna sesli mesaj özelliği geldi.
Instagram'da mesajlaşanlar için bomba bir özellik geldi

Instagram'ın mesajlaşma özelliğinde birçok eksik olduğunu dile getiren kullanıcıların en çok dert yandığı konu, sesli mesaj özelliğiydi. Yetkililer bu duruma el atarak WhatsApp'ta oldukça sevilen sesli mesaj özellliğini Instagram DM'ye geldi.
 
Yakın zamanda Direct Message'da yapılan çalışmalarına hız kazandıran Instagram, yayınlanan bir güncelleme ile uygulamaya sesli mesaj özelliği de geldi. Artık kullanıcılar birbirlerine sadece ses dosyası biçiminde mesajlar gönderebiliyor ve konuşmaları daha etkileşimli bir hale getirebiliyorlar.

Instagram'ın son zamanlarda yaptığı yeniliklerin ve güncellemelerin daha çok Direct Message üzerine olması, kullanıcıların Instagram'da yaptıkları sohbetler için istedikleri etkileşim içerikli yeniliklere cevap niteliği taşıyor.

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