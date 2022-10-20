Instagram’da özgüveni aile ve arkadaşların paylaşımları etkiliyor

Yapılan bir çalışma, sosyal medyada daha fazla zaman harcayan kişilerin vücut imajlarıyla mücadele ettiğini ve arkadaşlarıyla ailelerinin gönderilerini ünlülerin paylaşımlarından daha çok önemsediğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, arkadaşların ve ailelerin gönderileriyle ilgilenmenin ünlüler ve influencerlar tarafından yayınlanan içeriklerle ilgilenmekten iki kat daha “zarar verici” olduğunu buldu.

Çalışma, Doğu Anglia’daki Anglia Ruskin Üniversitesi ve Avusturya’daki Karl Landsteiner Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından yürütüldü ve Body Image dergisinde yayınlandı.

GİYİLEBİLİR CİHAZLA İNCELENDİ

Daily Mail’de yer alan habere göre araştırmacılar, “ünlü bir kişinin arzu edilen bir vücut imajının daha az elde edilebilir olarak algılanması mümkündür, bu yüzden bir arkadaş veya aile üyesinde gördüğümüzden daha az endişeleniriz” derken çalışmada sosyal medyanın gerçek zamanlı etkisini kaydetmek için katılımcılara bileğe takılan giyilebilir bir cihaz verildi.

Avusturya ve Almanya’dan, iki haftalık bir süre boyunca her gün geri bildirim sağlayan ve ortalama yaşı 23 olan 50 yetişkin katılımcı incelendi. Bu iki hafta boyunca sosyal medya içerikleriyle her etkileşime girdiklerinde memnuniyet düzeylerini bildirdiler.

HER GÜN 73 DAKİKA AKTİFLER

Katılımcılar, sosyal medyayı “aktif olarak” (örneğin Facebook gönderileri oluşturmak, tweet atmak ve WhatsApp mesajları göndermek) ve sosyal medyayı “pasif” bir şekilde (örn. Facebook gönderilerini okumak ve Snapchat resimlerini görüntülemek) kullanarak harcadıklarını bildirdiler.

Ortalama olarak, katılımcılar günde 73 dakika “aktif”, 90 dakika “pasif” olarak sosyal medyayı kullandılar.

Katılımcılardan, arkadaşlarından veya aile akranlarından gelen içeriği görmek için bir kez ve ünlü veya influencer gibi şahsen tanımadıkları biri için iki kez cihazdaki bir düğmeye basmaları istendi.

Sonuçlara göre, katılımcıların tanıdığı kişilerin içerikleriyle ilgilenmesinin, influencer’lar veya ünlüler gibi yabancılar tarafından yayınlanan içeriklere bakmaktan iki kat daha fazla zarar verici olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, sonuçlarının, sosyal medya kullanımının “olumsuz beden imajı sonuçları” ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösteren kanıtları desteklediğini söylüyor.