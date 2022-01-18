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Instagram’da Takipçi Gizleme Dönemi Başlıyor

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Instagram’da Takipçi Gizleme Dönemi Başlıyor
Instagram’da Takipçi Gizleme Dönemi Başlıyor

Popüler sosyal medya ağı Instagram yeni bir özelliğini test etmeye başladı. Meta'nın bünyesinde yer alan ve dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram takipçi gizleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Instagram takipçi kısmını gizleme özelliğini test etmeye başladı.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin paylaşımına göre, kullanıcılar takipçi sayısının başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecek.

 

Instagram’da takipçi gizleme dönemi başlıyor

 

Takipçi sayısı gizlenebilecek

Yeni özellik sayesinde mavi tiki olan ve 4 bin üzerinde takipçisi olan bir kullanıcı dilerse takipçilerini gizleyebilecek.Bunu yaptığında Instagram, ilgili hesabın “Takipçiler” sekmesini gizli hale getirecek.

Hesabın kendisi dışında başka biri takipçileri görüntülemeye çalıştığında, “Takipçileri yalnızca …. kullanıcısı görüntüleyebilir” uyarısı çıkacak.

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