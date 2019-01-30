Sosyal medyanın en gözde paylaşım aracı Instagram'ı yeni bir akım, kelimenin tam anlamıyla "sallıyor." Bu akımı yaygın deyimiyle "haberim yokmuş gibi çek" akımının bir versiyonu olarak kabul edebiliriz. Profesyonel fotoğrafçılara sorarsanız bu pozu verenler sanki biraz önce yere düşürdükleri lenslerini arıyormuş gibi görünüyorlar.



İşte o ilginç akımın hikayesi.

Sosyal medyanın en gözde paylaşım aracı Instagram'ı yeni bir akım, kelimenin tam anlamıyla "sallıyor." Bu akımı yaygın deyimiyle "haberim yokmuş gibi çek" akımının bir versiyonu olarak kabul edebiliriz. İşte o ilginç akımın hikayesi.