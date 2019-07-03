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Instagram’dan erişim sorunu hakkında Twitter'dan açıklama!

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Instagram’dan erişim sorunu hakkında Twitter'dan açıklama!
Instagram’dan erişim sorunu hakkında Twitter'dan açıklama!

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta erişim sorunu yaşanırken Instagram’dan açıklama geldi.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta erişim sorunu yaşanıyor.

Görüntülerin yüklenmemesi üzerine Instagram’dan konu hakkın açıklama geldi.

Instagram’ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama: 

Bazı kişilerin Instagram’da resim ve video yükleme veya gönderme konusunda sorun yaşadıklarının farkındayız. Sorun için üzgünüz ve işleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz.

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