Instagram’dan erişim sorunu hakkında Twitter'dan açıklama!

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta erişim sorunu yaşanıyor.

Görüntülerin yüklenmemesi üzerine Instagram’dan konu hakkın açıklama geldi.

Instagram’ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama:

Bazı kişilerin Instagram’da resim ve video yükleme veya gönderme konusunda sorun yaşadıklarının farkındayız. Sorun için üzgünüz ve işleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images and videos on Instagram. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #instagramdown