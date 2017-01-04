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Instagram’dan fotoğraf ve video indirme nasıl yapılır?

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Instagram’dan fotoğraf ve video indirme nasıl yapılır?
Düzenlemek veya başka bir şekilde kullanmak için Instagram'dan fotoğraf veya video indirmek istiyorsanız bunun pratik yolları var. İşte Instagram'dan video ve fotoğraf indirme rehberi..

Instagram gerek Google Play’in gerekse de AppStore’un en çok indirilen fotoğraf ve video uygulamalarından biri. Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram’da her gün çok sayıda fotoğraf ve video paylaşılıyor. Kullanıcılar bazen uygulamada yer alan fotoğrafları veya videoları başka platformlara taşımak ya da materyal üzerinde oynamalar yaparak yeni şeyler yaratmak istiyorlar. Peki Instagram’dan nasıl resim ve video indirilir?

INSTAGRAM’DAN FOTOĞRAF VE VİDEO İNDİRME

Uygulama ile: iPhone ve Android cihazlarında kullanılabilen InstaSave for Instagram adlı uygulama Instagram’daki videoları ve fotoğrafları indirmenize olanak sağlıyor.  Uygulamayı cihazınıza kurduktan sonra Instasave’i açın ve Instagram’a geçip indirmek istediğiniz fotoğraf veya videonun bağlantısını (URL) kopyalayın.  InstaSave uygulamasında Instagram’da bağlantısını kopyaladığınız içeriği göreceksiniz ki içeriğin altındaki indirme butonuna tıklayarak söz konusu fotoğrafı ve videoyu cihazınıza indirebilirsiniz.

 

instagram-paylasim-urlsi.jpg

 

Web sitesi ile: Telefonunuza ekstra bir uygulama indirmek istemiyorsanız “savedeo.com” internet sitesi de Instagram’dan video ve içerik indirmenize olanak sağlıyor. Uygulamada da olduğu gibi Sacedeo sitesinde de Instagram’dan aldığınız video /fotoğraf bağlantısını kullanıyorsunuz. Sitenin ana sayfasında bulunan alana bağlantıyı yapıştırdıktan sonra söz konusu alanın sağında yer alan “download” butonu ile içeriği indirebilirsiniz.

savedeo-instagram-660x233.jpg

 

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