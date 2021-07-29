  • BIST 1.391,640
  • Altın 497,86
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

Instagram'dan Yeni Değişiklik: 16 Yaş Altındakilerin Hesapları Otomatik Olarak Gizli Olacak

»
Instagram'dan Yeni Değişiklik: 16 Yaş Altındakilerin Hesapları Otomatik Olarak Gizli Olacak
Instagram'dan Yeni Değişiklik: 16 Yaş Altındakilerin Hesapları Otomatik Olarak Gizli Olacak

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, artık 16 yaş altındakilerin açtığı hesapları otomatik olarak "gizli hesap" statüsüne alacak.

Instagram 16 yaşından küçük kişilerin hesaplarını varsayılan olarak gizli hale getirdi.

16 yaş altı kullanıcıların "gizli hesap" statüsüne alınmasıyla sadece onaylı takipçiler bu hesapları görebilecek.

Hesabı özel kategorisine alınan kullanıcılar, herkese açık hale getirmek istediğinde, Instagram bir uyarı mesajı göndererek özel hesapta kalmanın faydalarını kullanıcıya bildirecek.

Instagram, 13 yaş altı kullanıcılar için de yeni uygulamaları teşvik edeceğini duyurdu.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, Instagram'ın "gizlil hesap" olarak atadığı 5 hesaptan sadece birinin kullanıcı tarafından "herkese açık hesap" haline getirildiğini ortaya koydu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evden çalışmak bizi siber saldırılara karşı neden korunmasız bırakıyor?27 Temmuz 2021 Salı 12:52
  • Elektro-kontrol akıllı cihazı NEURec’le kontrol sende!27 Temmuz 2021 Salı 12:39
  • Yapay zeka alanındaki gelişmeler, bazı hastalıkların tedavisinde çığır açabilir26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:15
  • Türkiye'de İlk Kez Yerli ve Milli Lens Solüsyonu Üretildi25 Temmuz 2021 Pazar 22:00
  • Türkiye'de İlk: Üç Boyutlu Yazıcı İle Ev25 Temmuz 2021 Pazar 21:30
  • Google, Tokyo Olimpiyatları için Doodle yaptı25 Temmuz 2021 Pazar 19:00
  • Mercedes, elektrikli otomobil için 40 milyar euro yatırım yapacak25 Temmuz 2021 Pazar 18:17
  • İnsanlığın galaktik medeniyet kurma rüyası: Geleceğin ve bugünün öncelikleri birbiriyle çelişiyor mu?24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:31
  • Buz tabakasının içinde 15 bin yıllık virüs keşfedildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:46
  • İngiltere'de bulundu: Dünyanın en eski göktaşı24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti