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Instagram'dan Yeni Güvenlik Adımı

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Instagram'dan Yeni Güvenlik Adımı
Instagram'dan Yeni Güvenlik Adımı

Instagram, uygulamayı daha güvenli hale getirebilmek için yeni bir adım attı. 16 yaşından küçüklerin hesabı otomatik olarak ''gizli hesap'' statüsüne alınacak. Hesabını gizli tutmak istemeyenlere ise ''herkese açık duruma getirme seçeneği verilecek.

Sosyal medya platformu Instagram, uygulamanın güvenliğini artıracak bir karar aldı.

Genç kullanıcıları için yeni güvenlik ayarları başlattı.

16 yaş altındakilerin hesapları "gizli hesap" olacak

16 yaş altındaki kullanıcılarının hesaplarını "gizli hesap" statüsüne alacağını duyurdu. Bu hesaplar sadece onaylanan kişiler tarafından takip edilebilecek. Ancak hesabı herkese açık duruma getirme seçeneği de mevcut olacak.

Kullanıcılar, hesabını herkese açık hale getirmek isterse, Instagram uyarı mesajı yollayacak. Ve özel hesapta kalmanın faydalarını kullanıcıya bildirecek.

13 yaş altındakiler için 

Instagram, 13 yaş altı kullanıcılar için de yeni uygulamalar getirileceğini duyurdu.

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