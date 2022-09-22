Instagram’dan yeni özellik: Çıplak fotoğraflar için koruma sağlamaya çalışıyor

Sosyal medyada büyük bir sorun haline gelen çıplaklık içeren fotoğraflar için Instagram harekete geçmiş gibi görünüyor. Platformun, bu tip içeriklere karşı kullanıcılarını uyaracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Sık sık sosyal medya platformlarının yeni çalışmalarını önceden duyurarak öne çıkan Alessandro Paluzzi yeni özelliğin ekran görüntüsünü de bir tweet’inde paylaştı.

Paluzzi, “Çıplaklık koruması” adı verilen teknolojinin sohbetlerde çıplaklık içerebilecek fotoğrafları kapsadığını ve kullanıcılara bunları görüntüleme veya görüntülememe seçeneği sunulduğunu belirtti.

META’DAN ONAY GELDİ

Instagram’ı çatısı altında bulunduran Meta da Paluzzi’nin sızdırdığı yeni özellik üzerinde çalıştığını doğruladı.

Meta, özelliğin amacının insanları çıplak görüntülerden veya diğer istenmeyen mesajlardan korumaya yardımcı olmak olduğunu söyledi. Şirket sözcüsü, “Bu yeni özelliklerin insanların gizliliğini korurken, aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Meta, yeni özelliğin geçen yıl başlatılan “Gizli Sözler” aracına benzediğini ekledi. Bu özellik, kullanıcıların, anahtar kelimelere dayanarak DM isteklerindeki mesajları filtrelemelerine olanak tanıyor.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 75’İ MARUZ KALIYOR

Çıplak görüntüler uzun süredir sosyal medya kullanıcılarının şikayetçi oldukları bir konuydu. Özellikle de çocuk kullanıcıların ebeveynlerini endişelendiriyordu. University College London tarafından 2020’de yapılan bir araştırma, 12-18 yaşlarındaki 150 gencin yüzde 75,8’ine istenmeyen çıplak görüntüler gönderildiğini buldu.

Son zamanlarda ise bu tip görüntülerin gönderilmesinin suç olabileceği üzerinde duruluyor.

Birleşik Krallık’ta, Çevrimiçi Güvenlik Yasası parlamento tarafından kabul edilirse bir suç haline de gelebilir. California’da ise geçen ay eyalet meclisi ve senato, kullanıcıların istenmeyen çıplak fotoğraflar ve diğer cinsel içerikli materyaller için dava açmalarına izin vermek için oy verdi.