  • BIST 3.291,64
  • Altın 974.54
  • Dolar 18.3981
  • Euro 17.9397
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Instagram'dan yeni özellik: Müstehcen fotoğraf filtresi

»
Sosyal medya platformu Instagram, insanların müstehcen fotoğraflardan ve istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olmak için müstehcen fotoğraf filtresi üzerinde çalıştığını duyurdu.
Instagram'dan yeni özellik: Müstehcen fotoğraf filtresi

Instagram, kullanıcıların özel mesaj yoluyla çıplak fotoğrafa maruz kalmalarını önlemek adına “müstehcen fotoğraf filtresi” özelliği için çalışmalara başladı.

Meta, hala geliştirme aşamasında olan isteğe bağlı kullanıcı kontrollerinin, insanların çıplak fotoğraflardan ve diğer istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olacağının altını çizdi.

ShiftDelete sitesinin haberine göre, teknoloji devi bu kontrollerin kullanıcıların belirli kelimeleri içeren mesaj isteklerini otomatik olarak filtrelemesine olanak tanıyan “Gizlenen Sözcükler” özelliğine benzeyeceğini belirtti.

Yazılım geliştirici Alessandro Paluzzi, Twitter üzerinden yeni özellik ile ilgili ekran görüntüsü paylaştı.

Meta sözcüsü Liz Fernandez, “Bu yeni özelliklerin insanların gizliliğini korurken, aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Önümüzdeki haftalarda yeni özelliği duyuracaklarını açıklayan Meta, geliştirilen teknolojinin üçüncü taraf kişi ve kurumlar tarafından görüntülenemeyeceğinin altını çizdi.

KADINLAR ÇEVRİMİÇİ CİNSEL TACİZE UĞRUYOR

Bunla birlikte geçen yıl Pew Araştırma Merkezi, 35 yaşın altındaki kadınların yüzde 33’ünün çevrimiçi olarak cinsel tacize uğradığını tespit eden bir rapor yayınladı.

Durham Hukuk Fakültesi’nden görüntü temelli cinsel istismar uzmanı Profesör Clare McGlynn HuffPost’a “Bazıları öne çıkıp müstehcen fotoğrafların zararsız olduğunu söyleyecek. Yüz yüze olmadığı gerçeğini herkes tartışıyor ama cinsel suçları bu şekilde kategorize edemezsiniz. Cinsel suçların psikolojik zararları çok önemlidir ve farklı suç biçimleri farklı insanlar üzerinde aynı etkiye sahip olabilir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önce Uber, sonra GTA 6… Gözler 18 yaşındaki hacker’da21 Eylül 2022 Çarşamba 20:35
  • Mark Zuckerberg’in serveti 71 milyar dolar düştü21 Eylül 2022 Çarşamba 16:13
  • Mark Zuckerberg’in serveti 71 milyar dolar düştü21 Eylül 2022 Çarşamba 13:46
  • Mark Zuckerberg’in serveti eriyor: 70 milyar dolar kaybetti20 Eylül 2022 Salı 22:24
  • Amazon, Hilton ve PepsiCo gibi şirketler 22 bin mülteciyi işe almayı taahhüt etti20 Eylül 2022 Salı 14:08
  • iPhone 14 Pro kullanıcıları kameradan şikayetçi20 Eylül 2022 Salı 13:33
  • Grand Theft Auto 6’nın görüntüleri sızdırıldı… Sosyal medyada olay oldu19 Eylül 2022 Pazartesi 21:23
  • YouTube en büyük kozunu oynamak üzere!17 Eylül 2022 Cumartesi 09:22
  • Akıllı telefona sahip olmak için doğru yaş nedir?17 Eylül 2022 Cumartesi 09:13
  • "Uzaylıları 25 yıl içinde bulabiliriz"16 Eylül 2022 Cuma 08:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti