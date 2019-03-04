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İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız

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Çağın salgın hastalığı obezite insülin direnciyle gelişen çok önemli bir sorun... Beslenme ve Diyet Uzmanı Hale Taşgın, insülin direnciyle başa çıkma yollarını şöyle anlattı.
İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız

İnsülin direnci; vücutta üretilen insülün hormonunun kullanılamaması anlamına gelir. İnsülin hormonu besinlerle aldığımız karbonhidratların sindirilerek kana geçmesini, kandaki şekerinde dokulara ulaşmasını sağlar. İnsülin direncimizin yüksek olması durumunda vücudumuz bu işlevini yerine getiremeyeceğinden, obezite de dahil olmak üzere birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalırız.

NASIL ANLAŞILIR?

İnsülün direnci, genetik faktörler, hareketsiz yaşam ve kalorili dengesiz beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İnsülün direncinin belirtileri ise yemek sonrası gereğinden fazla ağırlık hissi ve uyku hali, yemek sonrası şekerin kontrolsüz olarak düşmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan el titremesi, terleme, sıklıkla tatlı yeme ihtiyacı ve kilo alımının kontrol edilememesi olarak sıralanabilir.

9-007.jpgKORUNMA YOLLARI NELERDİR?

İnsülün direncini önlemek için öncelikli olarak doğru beslenmeli, uykumuza dikkat etmeli ve düzenli egzersiz ve hareketli yaşamı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. İnsülün direncinin engellenmesinde çörek otu yağının tüketimi oldukça önemlidir. Astımdan kansere ve sindirim sistemi hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği bilinen çörek otunun, son yapılan araştırmalarla birlikte kan şekeri ve kan yağları üzerinde de olumlu etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Çörek otu yağının insülin direncine sahip bireylerde kilo kaybını sağlamasının temel sebebi, prostaglandin E1, tiroid hormon salınımını artırarak metabolizmayı ateşlemesidir. Ayrıca günlük 1-2 gram çörek otu tüketiminin, kolesterolü de düşürdüğü kanıtlanmıştır.

Çörek otu yağı nasıl tüketilmeli?

Çörek otu yağını günde aç karnına 1-2 kapsül olarak kullanabilirsiniz. Çörek otu yağı alırken içerisine başka yağların karıştırılmadığından, tamamen yüzde yüz doğal ve katkısız olduğundan emin olun. Sağlığınızı desteklemek için kaliteli ve soğuk sıkım çörek otu yağını tercih edin.10-006.jpg

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