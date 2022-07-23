  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Intel, Apple’ı pişman etti! Yeni i5, M1 Max’i geride bıraktı

»
Intel Core i5-13600K işlemcisinin performans testi sonuçları ortaya çıktı. Buna göre, Apple'ın M1 Max çipine fark atmayı başardı.
Intel, Apple’ı pişman etti! Yeni i5, M1 Max’i geride bıraktı

Intel, 12. nesil Alder Lake ailesindeki yükselişini 13. nesil Raptor Lake serisiyle sürmeyi hedefliyor. Nitekim bugün ortaya çıkan Core i5-13600K performans test sonuçları, AMD ve Apple tarafındaki rakiplerini geçmeyi başardı.

Intel Core i5-13600K, M1 Max ve AMD Ryzen 9 5950X’i solladı!

Geçtiğimiz günlerde Intel Raptor Lake ailesinden i9-13900K ile Alder Lake serisinden i9-12900K ve i9-12900KF’nin performans testi ortaya çıkmıştı. Burada 13. nesil yongaların seleflerinden yüzde 40’a varabilen bir performans artışı sergilediği görüldü.

Intel Core i5-13600K

Bugün ise Intel Core i5-13600K işlemcisinin Geekbench 5 test sonucu ortaya çıktı. Buna göre Intel cephesinde orta sınıfın en üst modeli olan çip, AMD Ryzen 9 5950X ve Apple M1 Max işlemcilerinden açık ara farkla önde gidiyor.

Paylaşılan görüntüye baktığımızda ise 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip işlemcinin tek çekirdek testinden 2012 puan aldığını görüyoruz. Çoklu çekirdek tarafında ise 16 bin 54 puan alıyor. Apple’ın 10 çekirdekli M1 Max işlemcisi bu testten tek çekirdekte 1771, çoklu çekirdekte 12 bin 539 puan almıştı.

Tabii Intel’in paylaşılan test sonucunun overclock edilerek elde edildiğini söyleyenler de mevcut. Zira çipin baz frekansı 3.50 GHz, maksimumda ise 5100 Mhz olarak gözüküyor. Fakat overclocksuz olduğu iddia edilen test sonucunda da 3.49 GHz baz frekans, 5087 MHz de maksimum frekans görüyoruz. Bu çip ise tek çekirdekte 1980, çoklu çekirdekte 14 bin 425 puan alıyor. Yani her halükarda M1 Max’in geride bırakıyor.

Intel Core i5-13600K performans testi

AMD Ryzen 9 5950X ise ilk test sonuçlarında tek çekirdekte 1598, çoklu çekirdekte 15 bin 468 puan alıyordu. Fakat güncel testlere baktığımızda tek çekirdekte 1710 ila 1725, çoklu çekirdekte ise 15 bin 676 ila 17 bin 69 puan arası aldığını görüyoruz. Fakat en iyi sonuçlar altında bile Intel’in yeni orta sınıf çipinin gerisinde kalıyorlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesla’nın geliri yılın 2. çeyreğinde yüzde 42 arttı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:09
  • Taliban’ın Facebook hesapları ve sayfaları kapatıldı20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:01
  • Netflix yılın 2. çeyreğinde 970 bin abone kaybetti20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:31
  • Bilgisayar oyunları zararlı mı, yoksa zekâ geliştirici mi? Uzmanlar açıklıyor…19 Temmuz 2022 Salı 23:29
  • Netflix'e ABD'de dava açıldı: 'Reality şovdaki çalışma koşulları insanlık dışı'19 Temmuz 2022 Salı 12:50
  • Togg deneme üretimi hazırlıklarına başladı19 Temmuz 2022 Salı 09:12
  • Bilimsel araştırma: TikTok ve Instagram maddi durumumuza zarar veriyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:50
  • Xiaomi’den bir modele daha Android 12 müjdesi!18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:39
  • Google’dan internet sitesi sahiplerini sevindiren haber!18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:53
  • Steam haftanın en çok satanlar listesi!18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti