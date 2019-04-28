İnternet 30 yaşında... 30 yılda hayatın her alanına giren internetin tarihçesi

Artık onsuz bir hayat düşünülemeyen internet 30 yaşında. İnternetin en büyük şirketlerinden Google 1989'da icat edilen World Wide Web için özel bir doodle hazırladı.

30 yılda hayatın her alanını saran internet teknolojisinin tarihçesi

İnternet bundan tam 30 yıl önce İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de çalışan İngiliz yazılımcı Tim Berners Lee tarafından icat edildi.

Ancak dünya çapında bilgisayar ağının temeli 1960'larda ABD Savunma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalara dayanıyor. ARPANET adı verilen ağ ABD’deki bilimsel ve akademik çevreleri ve araştırmacıları birbirine bağlıyordu.

1972 Ekim ayında gerçekleştirilen Uluslararası Bilgisayar İletişim Konferansı’nda (ICC) ARPANET’in NCP ile başarılı bir demonstrasyonu gerçekleştirildi. Aynı yıl ARPANET içinde elektronik posta (e-mail) kullanılmaya başlandı.

1989 yılında Tim Berners Lee, CERN'de çalıştığı kampüsteki birkaç bin bilim insanı için pratik bir veri alış-veriş ağı geliştirmek istedi. Daha sonra bu sisteme dünyanın farklı yerlerinde olup CERN ile çalışan bilim insanları ve üniversiteler bağlandı.

1990 yılında Belçikalı bilim insanı Robert Cailiau, Lee'nin ekibine katılarak HTML (Hypertext Markup Language) standardını oluşturdu.

İkili birlikte HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ve URL (Uniform Resource Locators) protokollerini yazdı. Bu şekilde web adresleri ve hiperlink yaratmanın önü açıldı. 1990 yılında CERN'in ilk web tarayıcısı hizmete girdi.

1991 yılında ilk kez CERN dışında çalışan görevlilerce kullanılmaya başlanan sistem daha sonra 1993 yılında halkın kullanımına açılmasıyla süratle büyüdü.

Merkezi olmayan bir bilgi yönetim sistemi vizyonu ile ağın ilk kodlarını ve kurallarını yazan Tim Berners Lee, interneti icat etmiş oldu ve tüm insanlığın geleceğini geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirdi.

1993 yılında Beyaz Saray online olarak internete bağlandı.

1994'te web üzerinde işlem yapmayı sağlayan Mosaic yazılımı piyasaya sürüldü ve kullanım kolaylığı nedeniyle çok yaygınlaştı. Ayrıca Amazon.com’da ilk kitap satıldı. E-mail yoluyla pazarlama ve reklam keşfedildi.

1995 yılında ise Web üzerinde işlem yapan Netscape yazılımı kullanılır hale geldi. Yahoo!’da ilk arama yapıldı, e-Bay’de ilk sanal müzayede düzenlendi.Türkiye'de internetin gelişimi



Türkiye’ye internetin girişi 1990’lı yıllarda başladı. 12 Nisan 1993’te TUBİTAK-ODTÜ işbirliği ile DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) projesi çerçevesinde Türkiye internete bağlandı. 64

kbit/san hızındaki bu hat ODTÜ’den uzun bir süre ülkenin tek çıkışı oldu.

Daha sonra Ege Üniversitesi (1994), Bilkent (1995), Boğaziçi (1995), İTÜ (1996) bağlantıları gerçekleştirildi.

Araştırmalara göre televizyon 26 yıl, kişisel bilgisayarlar 15 yıl, internetse sadece 7 yılda yaygınlaştı.