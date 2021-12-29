İnternet Bağlantısını Aşka Tercih Ediyorlar

Bir ankete göre, gençler ve genç yetişkinler güvenilir bir internet bağlantısının aşkı bulmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor.

1997 ve 2012 arasında doğanlar için çevrimiçi olmak; tatile çıkmak, arkadaş edinmek ve hatta bir ev satın almaktan daha önemli.

2022 için öncelikler anketi, internete bağlanabilmenin Z kuşağının yüzde 74’ü için büyük önem taşıdığını buldu. Yüzde 70’i için tatile gidebilmek büyük bir olay olarak görülüyor ve yüzde 69’u yeni arkadaşlar edinmek istiyor.

Grubun sadece yüzde 51’i bir partnerle anlaşmanın en önemli öncelikleri olduğunu söylerken, sadece yüzde 43’ü evlenmeyi ve yüzde 40’ı çocuk sahibi olmayı düşünüyor.

Diğer öncelikler arasında bir eve depozito yatırmak (yüzde 55) ve Dünya Kupası’nı izlemek (yüzde 52) yer alıyor.

Anketi yapan EE’den Sharon Meadows şunları söyledi: “Genç yetişkinler için hem evde hem de hareket halindeyken güvenilir bir bağlantı çok önemli.”