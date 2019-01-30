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'İnternet büyük tehdit altında'

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'İnternet büyük tehdit altında'
'İnternet büyük tehdit altında'

‘İnternetin babası’ olarak adlandırılan ve TCP / IP protokollerinin geliştiricilerinden biri olan Vinton Cerf, Business Insider’e verdiği röportajda, internete bağlı nesnelerin sebep olabilecekleri arızaların sonuçlarının tahmin edilemeyecek boyutta tehlikeli olduğunu belirtti.

Cerf'e göre, internete bağlanan cihazlar yeterince güvenli değil ve birçok güvenlik açığı olduğundan kırılmaları çok kolay. Bu, multicooker ve ekmek kızartma makinesinden, video izleme kameraları ve İHA'lara kadar birçok araç için geçerli. Örneğin İHA'lar, bir program hatası ya da bilgisayar korsanı saldırısı sonucu kontrolü kaybedebilir veya kazaya neden olabilir.

 

Cerf, bu tür cihazların sayısının artmaya devam ettiğini ve tahminlere göre, birkaç yıl içinde 25 milyar cihazın internete bağlanacağını kaydetti.

Sorunun her şeyden önce, internetin milyarlarca cihazın bağlanması için tasarlanmadığından ve yerleşik güvenlik protokollerine sahip olmadığından kaynaklandığını belirten Cerf, çok küçük cihazların internet için çok büyük tehditler teşkil edebileceğini vurguladı.

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