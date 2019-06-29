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İnternet Dizisi Adana Sıfır Bir'in Oyuncuları Gözaltına Alındı

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Uzun bir süredir internet üzerindeki yayınlarını sürdüren Adana Sıfır Bir dizisinin bir sahnesi, dizi oyuncularının gözaltına alınmalarına neden oldu.
İnternet Dizisi Adana Sıfır Bir'in Oyuncuları Gözaltına Alındı

Dizideki sahnede uyuşturucu madde kullanan oyuncular, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma suçlamasıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Oyuncular, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana'da çekimleri devam eden ve çevrimiçi dizi ve film platformlarında yayınlanan 'Adana Sıfır Bir' dizisinin oyuncularına uyuşturucuya özendirme suçundan soruştuma açıldı. Açılan soruşturma kapsamında dizinin uyuşturucu madde kullanıldığı bir sahnesinde oynayan 3 oyuncu gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, dizinin oyuncularından B.A (19), F.S.K (22) ve C.Y.T. (24) gözaltına alındılar. Ekipler tarafından yöneltilen 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma' suçlamaları kapsamında gözaltına alınan oyuncular, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamaları sırasında suçlamaların tamamını reddettiler. Oyuncular, savcılıktan gelen talimat gereğince ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

 

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