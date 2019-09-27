İnternet erişimine sahip değilken iletişim sağlayan uygulamalar
26 Eylül'de şiddeti 5.8 olarak ölçülen merkezi Silivri açıkları olarak tespit edilen depremde en çok konuşulan konulardan biri şebekelerin kopması oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremden hemen sonra vatandaşların iletişim sorunu yaşandı.
İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en çok konuşulan konulardan biri şebekelerin kopması oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremden hemen sonra vatandaşların iletişim sorunu yaşandı.
27 Eylül 2019 Cuma 14:02
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