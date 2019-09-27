26 Eylül'de şiddeti 5.8 olarak ölçülen merkezi Silivri açıkları olarak tespit edilen depremde en çok konuşulan konulardan biri şebekelerin kopması oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremden hemen sonra vatandaşların iletişim sorunu yaşandı.

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en çok konuşulan konulardan biri şebekelerin kopması oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremden hemen sonra vatandaşların iletişim sorunu yaşandı.