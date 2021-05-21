Internet Explorer yeni işletim sistemlerinde çalışmayacak

Tarayıcı Windows 95 ile kullanılmaya başlanmıştı.
Microsoft'un blogundan yapılan açıklamada, Haziran 2022'den itibaren Windows 10 işletim sisteminde bu tarayıcının kullanılamayacağı duyuruldu.
Internet Explorer'ı bir süredir kullanımdan kaldırmaya uğraşan Microsoft, 2019'da tarayıcıya bir acil güvenlik güncellemesi yayınlamak zorunda kalmıştı.
Güncel tahminlere göre insanların yüzde 8'i hâlâ Internet Explorer kullanıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.