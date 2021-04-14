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İnternet Kafeler Platformu, Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Ve Basın Açıklaması Yaptı

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İnternet Kafeler Platformu, internet kafelerin kapalı tutulmasını protesto etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.
İnternet Kafeler Platformu, Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Ve Basın Açıklaması Yaptı

İnternet Kafeler Platformu, internet kafelerin kapalı tutulmasını protesto etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

İnternet Kafeler Platformu adına basın açıklaması yapan Erden Mazhar, internet kafelerin yaklaşık 80 gündür kapalı olmasına rağmen vakaların sorumlusuymuş gibi gösterilmesini eleştirerek, bunun haksız olduğunu savundu. 

İnternet kafelerin kolaylıkla önlem alınarak güvenle açılabileceğini yetkili mercilere çok net bir şekilde anlattıklarını belirten Mazhar, “Kapalı kalmamızın anlamsızlığı konusunda mutabık kaldığımızı sandık, ama nedense ekmeğimizle oynayarak açıldığımız günün ertesi günü bizlerle ilgili hiçbir gerekçe gösterilmeden sadece internet kafelerin kapatıldığı söylendi” dedi.

İnternet kafe ortamının, tüm kurumların toplantı salonlarından veya çalışma alanlarından daha güvenli olduğunu savunan Mazhar, birçok işletmenin almadığı önlemlerin internet kafelerde alındığını ifade etti.

Yeme-içmenin de olmadığı internet kafelerde, müşterilerin bireysel olarak “nefes panelleri” ile ayrılmış alanlarda sabit ve güvenli bir şekilde oturduklarına dikkat çeken Mazhar, şöyle devam etti:

“Maske, mesafe, hijyen, giriş kayıt ve ateş ölçüm kontrolleri tarafımızdan titizlikle yapılmaktadır. İnternet kafelerde bilinen hiçbir bulaş yokken herhangi bir bulaş olduğuna dair veya bir çalışanında pozitif vakaya rastlandığına dair kanıtlar varsa, işletme ismi ve bulaş sayısının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ederiz.  Aksi takdirde hemen hiç beklemeden bizleri açınız. Bundan sonra da işletmelerimizin hak ettiği şekilde diğer sektörlerle beraber aynı şartlarla eşit bir şekilde açılmasını talep ederiz.”

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