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İnternet servis Sağlayıcıları: Bugüne kadar olmayan vergi getirilmek isteniyor

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İnternet servis Sağlayıcıları: Bugüne kadar olmayan vergi getirilmek isteniyor
İnternet servis Sağlayıcıları: Bugüne kadar olmayan vergi getirilmek isteniyor

İşte o açıklama;

Bakanlarımızın farklı iletişim kanallarından yapmış oldukları açıklamalarda “İnternet” ve/veya “İnternet Ücretlerine” zam çalışması olmadığını söylüyorlar. Fakat Maliye Bakanımızın açıklamasında da açıkça belirtilmiş olduğu üzere Özel Hizmetler İletişim Vergisi kapsamına İnternet Servis Sağlayıcılarının da alınacağı söyleniyor.

Şu anda İnternet Servis Sağlayıcılarının sağladığı İnternet hizmeti için böyle bir vergi bulunmuyor. Bu da demek oluyor ki İnternet hizmetine bugüne kadar olmayan yeni bir vergi uygulaması olacak. Bir başka deyişle İnternet hizmetinin fiyatının üzerine KDV eklendiği gibi yeni ve hiç daha önce olmayan bir vergi daha eklenmiş olacak.

Üstüne üstlük bu verginin %30 olacağından bahsediliyor. Vergi olmayan bir hizmete vergi eklendiğinde o hizmet pahalılaşır.

Gün gelir de vergi uygulaması yapılırsa yanlış bir anlaşılmaya mahal vermemesi açısından buraya bir not düşelim.

NE OLMUŞTU?

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