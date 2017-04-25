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İnternet sitesinden fiyatına baktılar!

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İnternet sitesinden fiyatına baktılar!
Gazeteci Sefa Karahasan’ın Başbakan Özgürgün’ün giydiği takım elbiseye nazar boncuğu taktığı haberi üzerine Özgürgün’ün giydiği takım elbisenin fiyatı ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi'nden Sefa Karahasan’ın Başbakan Özgürgün’ün giydiği takım elbiseye ünlü sanatçı Ajda Pekkan tarafınca takılan nazar boncuğuna ilişkin haberi üzerine Özgürgün’ün giydiği takım elbisenin fiyatı ortaya çıktı. Eski Maliye Bakanlarından  CTP Milletvekili Birikim Özgür sosyal medya aracılığıyla takım elbisenin fiyatını ve buna tepkisini paylaştı.

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Birikim Özgür açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Bazı erkekler takım elbise konusunda hassastır, meraklıdır, bilgilidir. Her erkeğin de takım elbise almadan önce mutlaka danıştığı böylesi dostları vardır.

Bu arkadaşlarımdan bir tanesi sevgili Sefa Karahasan'ın haberinde Başbakanın takım elbisesi ile ilgili yakaladığı detayı benimle paylaştı.

Başbakanın takım elbisesinin markası "ermenegildo zegna". Türkiye'de sadece İstanbul'da mağazası varmış. İnternet sitesinden modelin (trofeo suit) fiyatına da bakmış arkadaşım; 2995 dolar yani 10.762 TL.

Gözü olanın gözü çıksın. Sayın Başbakan bir aylık maaşı tutarındaki takım elbiseyi nasıl aldı, indirim mi yapıldı, hediye mi edildi, biz bilemeyiz. Güle güle eskitsin, nazar değmesin...”

 

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