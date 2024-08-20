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İnternet ücretlerine OKKALI %100 zam

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İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Telefon Dairesi’nin, birliğe haber vermeden ve görüşleri alınmadan, internet dahil tüm ücretlere yüzde 100 oranında zam yaptığını duyurdu.
İnternet ücretlerine OKKALI %100 zam

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Telefon Dairesi’nin, birliğe haber vermeden ve görüşleri alınmadan, internet dahil tüm ücretlere yüzde 100 oranında zam yaptığını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, fiyat ‘güncellemelerinin’ Resmi Gazete ve mahkemeler.net web sitesinde yayınlandığını, geçtiğimiz günlerde bir üyelerinin şans eseri söz konusu mecraları ziyaret ettiği sırada ‘zam’ ile karşılaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Ne yazık ki ülkemizde trajikomik olayların yaşanmadığı bir güne hasret kalmış durumdayız” denildi.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği açıklamasında, zammın, içinde bulunduğumuz Ağustos ayını da kapsadığı belirtilerek, “Tamamen kontrolümüz ve bilgimiz dışında gerçekleşen bu durumdan sebebi ile önümüzdeki aylarda yaşanacak İnternet ücreti fiyat artışlarından dolayı halkımızdan şimdiden özür dileriz” denildi.

Birlik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ne yazık ki ülkemizde trajikomik olayların yaşanmadığı bir güne hasret kalmış durumdayız.

Bilindiği üzere KKTC’de faaliyet gösteren İnternet Servis Sağlayıcıların bu servislerini sağlayabilmesi için gereken Toplu İnternet ihtiyacı ve fiber optik çekimi veya kullanımı ile tüm süreçler sadece KKTC Telekomünikasyon dairesi üzerinden yürütülmekte ve sağlanmaktadır.

Ülkede faaliyet gösteren her sağlayıcı da yine KKTC Telekom tarafından belirlenen kurallar ve fiyatlar çerçevesinde aidatlarını ve toplu internet ücretlerini belirlemektedir. Bir servis sağlayıcının KKTC Telekomünikasyon dairesi tarafından belirlenen tüm maliyetleri halka açık ve mahkemeler.net sitesinde ve resmi gazetede yayınlanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde birliğimiz üyesi bir sağlayıcımızın tesadüf eseri bahse konu dijital mecralardan birini ziyaret etmesi ile birlikte KKTC Telekom’un fiyatlarda 'güncelleme' yaptığı tesadüfen öğrenilmiştir. Detayları incelendiğinde zam oranının %100 olduğu ve bu zammın hiç bir sağlayıcıya haber verilmeden ve/veya görüş alınmadan sessiz sedasız içinde bulunduğumuz Ağustos ayını da kapsayacak şekilde uygulamaya alındığı görülmektedir.

Tamamen kontrolümüz ve bilgimiz dışında gerçekleşen bu durumdan sebebi ile önümüzdeki aylarda yaşanacak İnternet ücreti fiyat artışlarından dolayı halkımızdan şimdiden özür dileriz.”

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