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İnternet Üzerinden 10 Bin Dolarlık Dolandırıcılık

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Limasol’da 58 yaşındaki bir adamın, internet üzerinden 10 bin dolarlık dolandırıcılığa maruz kaldığı bildirildi.
İnternet Üzerinden 10 Bin Dolarlık Dolandırıcılık

Limasol’da 58 yaşındaki bir adamın, internet üzerinden 10 bin dolarlık dolandırıcılığa maruz kaldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın çalıştığı şirketin müdürü tarafından kendisine, ABD’deki bir banka hesabına 10 bin dolar göndermesi gerektiğine dair e-posta gönderildiğini ve şahsın bunu yaptığını; ancak daha sonra müdürün kendisine hiç böyle bir e-posta göndermediğinin ortaya çıktığını yazdı.

Haberde, yapılan araştırmada kimliği belirsiz bir şahsın, şirket müdürünün e-posta adresine erişim sağlayarak bu e-postayı gönderdiğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

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