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İnternet üzerinden akılalmaz 'yemek' dolandırıcılığı

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Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar, internet üzerinden verdikleri yemek siparişinde "nakit ödeme" kısmını işaretleyip, notlar kısmına "Online olarak ödenmiştir" ibaresini yazıyor.
İnternet üzerinden akılalmaz 'yemek' dolandırıcılığı

Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar, internet üzerinden verdikleri yemek siparişinde "nakit ödeme" kısmını işaretleyip, notlar kısmına "Online olarak ödenmiştir" ibaresini yazıyor. Siparişi temassız olarak teslim eden kuryeler, sipariş kağıdında yazan “Ödenmiştir” notunu görünce yanılıyor. Zararı ceplerinden karşılamak zorunda kalan kuryeler, mağdur edildiklerini söyledi.

İnternette yer alan bir yemek siparişi uygulaması üzerinden yapılan dolandırıcılık, bu kadar da olmaz dedirtti. Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar, sistem açığından faydalanarak sipariş ettikleri yemeğin ödeme kısmını "nakit" olarak seçip, notlar kısmına "Online Kredi/Banka Kartı - Sipariş tutarı internet üzerinden ödenmiştir. Lütfen fiş getiriniz" ibaresini yazarak kuryelerin dalgınlığından faydalanarak kuryeleri yanıltıyor. Mesai bitiminde cebinde eksik para çıkan kuryeler, zararı kendi ceplerinden ödeyerek karşılamak durumunda kalıyor.

MÜŞTERİLER DOLANDIRIYOR

Konuyla ilgili konuşan Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı (27), son günlerde mağduriyet yaşanan konuyla ilgili bilgiler verdi. Bursalı, “Müşterilerimizin yaptığı bir suistimal var. Peşin ödenmesi gereken siparişlerin not kısmına sitenin ödeme taslağını kopyala-yapıştır yaparak yazıyorlar. Temassız teslimat yapılmasını ve siparişin kapısına bırakılmasını istiyor. Kuryeler de yoğunluktan dolayı siparişlerini kağıt üzerinde yazan nota göre ödediğini zannedip teslim ediyor. Kuryenin mesai bitiminde vermesi gereken hesaplarda açık çıkıyor. Kurye hesap açığını bulana kadar kendi cebinden para vermek durumunda kalıyor. İşverenler de bunu destekleyemiyor, çünkü bu müşteri tarafından yapılmış bir suistimal” dedi.

"OLAYIN FARKINA VARANA KADAR CEPLERİNDEN ÖDEDİLER"

Kuryelerin pandemi sürecinde çok yoğun çalıştığını söyleyen Batuhan Bursalı, bu suistimali yapan müşterilerin kuryenin hakkını yediğini ifade etti. Pandemi sürecinde müşterilere yemek, su ve ilaç gibi ihtiyaçlarını götürdüklerini vurgulayan Bursalı, “Bu süreçte bunun yapılması ayıptır. Bu açık olarak da bilinebiliyor. Bu açığın kapatılmasını istiyoruz. Bugüne kadar birçok şehirde bu tarz dolandırıcılık yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerden kurye arkadaşlarımız bu şikayetleri yapmaya başladı. Bu dolandırıcılık en çok İzmir’de yaşanıyor. Olayın farkına varana kadar kuryeler ceplerinden çok para ödedi. Bir de temassız teslimat olduğu için kuryeler müşteriyle iletişim kuramadığından dolayı müşterinin de kim olduğunu bilemiyor ve şikayet edemiyor. Sipariş verilen evler günlük kiralık evler olabiliyor. Müşteriler bu notu yazarak kuryenin dalgınlığından faydalanmış oluyor” ifadelerini kullandı.

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