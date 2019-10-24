İnternet üzerinden Bahis ve Kumar oynatan 6 kişiden 2'si serbest kalırken 4 zanlı teminata bağlandı

15.10.19 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda kalmakta olduğu dairede internet üzerinden bahis ve kumar oynatmakta olduğu tespit edilen Melih Örs polis tarafından tutuklanmış ve bilgisayar, kart okuyucu, dizüstü bilgisayar, hafıza kayıtları ile cep telefonuna el konulmuştu.

Sürdürülen tahkikatta olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Ö.Z, S.A, Y.A, N.Ö ve A.K da muhtelif tarihlerde tespit edilerek tutuklanmışlardı.

Yapılan tahkikatta zanlılardan Y.A ve N.Ö’nin olayla bağlantıları olmadığı tespit edilmiş ve mahkemeye çıkarılmadan şartsız olarak serbest bırakılmışlardı.

Diğer 4 zanlı bugün 24.10.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Tahkikat memuru Bilger Koral verdiği yeminli şahadetinde, mesele ile ilgili tahkikatın sürmekte olduğuna ve emarelerin incelenmesinin devam edildiğine değinerek zanlıların bu aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadıklarına vurgu yaptıktan sonra teminata bağlanmalarını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 7000’ er TL nakdi teminat yatırmaları, haftada 1 gün polise ispat-I vücut etmeleri, şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verirken zanlı 4 A.K’nın bu şartlara ilaveten KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 70000 TL şahsi kefalet senedi imzalamasını emretti.