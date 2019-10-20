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İnternet üzerinden bahis ve kumar oynatma olayında 2 kişi daha tutuklandı

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İnternet üzerinden bahis ve kumar oynatma olayında iki kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 5 e yükseldi
İnternet üzerinden bahis ve kumar oynatma olayında 2 kişi daha tutuklandı

15.10.2019 tarihinde, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda, kalmakta olduğu dairede internet üzerinden bahis ve kumar oynatmakta olduğu tespit edilen Melih Örs (M.Ö) isimli şahıs polis tarafından tutuklandı. Sürdürülen soruşturma sonucu olayla ilgisi olduğu belirlenen Özgür Zorlukal (Ö.Z) da 16.10.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı ve 16.10.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 2 şer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Yürütülen tahkikatta olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve aranmakta olan Sefa Aykut isimli şahıs da 16.10.19 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklanmasıyla tutuklanan kişi sayısı üçe yükselmişti. Sürdürülen tahkikatta olayla bağlantısı olduğu şüphe edilen Yağız Akman ve Necati Öfkeli isimli 2 kişi 17.10.19 akşamı Ercan hava limanından çıkış yapmakta oldukları bir esnada tespit edilerek tutuklanmaları sonucu tutuklu sayısı beşe yükseldi.

Tutuklanan 5 zanlı bugün 18.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde ayrı olarak yargıç huzuruna çıkarıldı ve meselenin birbirlerine bağlantılı olması sebebiyle birleştirme kararı verildi.

Tutukluluk duruşmasında yemin altında şahadet veren tahkikat memuru önceden tutuklanan 3 zanlı hakkındaki bilgileri anımsattı. Sürdürülen tahkikatta olayla bağlantıları olduğu belirlenen Yağız Akman ve Necati Öfkeli isimli şahısların 17.10.19 akşamı Ercan hava limanından çıkış yapmakta oldukları bir esnada tespit edilerek tutuklandıklarını aktardı.

Gıcıklık olsun diye telefonu yere atıp kırdı

Hava limanında tespit edilerek incelenmek üzere cep telefonlarına el konulan zanlı Y.A ve zanlı N.Ö nün telefon şifrelerini polise vermeyi ret ettiklerini belirten tahkikat memuru, zanlı N.Ö nün cebinde gizlediği bir başka şahsa ait cep telefonunu da diğer zanlı Y.A nın “kır” uyarısı üzerine yere vurmak suretiyle kırdığını aktardı. Telefonu niye kırdıklarıyla ilgili istenen izahata karşılık “Gıcıklık olsun diye” cevap verildiğine değinen tahkikat memuru Bilger Koral zanlıların yurt dışında bir arkadaşlarına ait olduğu yönünde izahat verildiğini belirtti.

Tahkikatın bir bütün olarak devam ettiğine vurgu yapan Koral el konulan bilgisayar, sim kart, cep telefonları, diz üstü bilgisayar ve hard disk incelemesinin devam etmekte olduğunu belirterek zanlılar aleyhine 3 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi

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