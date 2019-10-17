  • BIST 94.896
  • Altın 284,057
  • Dolar 5,8598
  • Euro 6,5130
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İnternet Üzerinden Bahis Ve Kumar Oynatma Olayında Bir Kişi Daha Tutuklandı

» »
İnternet Üzerinden Bahis Ve Kumar Oynatma Olayında Bir Kişi Daha Tutuklandı
İnternet Üzerinden Bahis Ve Kumar Oynatma Olayında Bir Kişi Daha Tutuklandı

15.10.2019 tarihinde, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda, kalmakta olduğu dairede internet üzerinden bahis ve kumar oynatmakta olduğu tespit edilen M.Ö isimli şahıs polis tarafından tutuklandı. Sürdürülen soruşturma sonucu olayla ilgisi olduğu belirlenen Ö.Z da 16.10.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı ve 16.10.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 2 şer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Yürütülen tahkikatta olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve aranmakta olan S.A isimli şahıs 16.10.19 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Bu sayede tutuklanan kişi sayısı üçe yükseldi.

Zanlı bugün 17.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Bilger Koral yemin tahtında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgileri aktardı. Koral şahadetinde zanlının olay mahallinde açık olarak tespit edilen büyük ekran bilgisayarın zanlı tarafından kullanıldığının tespit edilmesiyle 16.10.19 tarihinde tutuklandığını aktardı. Bilgisayarlardaki yazılımların zanlı tarafından yapıldığının belirlendiğine değinen Koral olay mahallinde olmasa bile uzaktan veya başka bir yerden zanlının bilgisayarlara müdahale edebilme şansı olduğunu söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna vurgu yapan Koral mesele ile ilgili bir kişinin daha aranmakta olduğuna değinerek zanlı aleyhinde 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baf Türk Birliği’nden Ahmet Çakar’a kınama17 Ekim 2019 Perşembe 17:24
  • Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile UKÜ arasındaki iş birliği17 Ekim 2019 Perşembe 17:06
  • KTÖS: “Okullardaki eksiklikler 25 Ekim’e kadar giderilmezse eylemi gündeme getireceğiz”17 Ekim 2019 Perşembe 16:47
  • Yedidalga’da elektrik kesintisi17 Ekim 2019 Perşembe 16:43
  • Geceleyin ev açma, hırsızlık ve kasti hasar17 Ekim 2019 Perşembe 16:21
  • Polis sürücüleri uyardı17 Ekim 2019 Perşembe 16:14
  • Ani ve gayri tabii ölüm17 Ekim 2019 Perşembe 15:19
  • Tehdit ve küfürlerle ilgili polis ve savcılığa dosya!17 Ekim 2019 Perşembe 15:01
  • Tatar, Lefke’de CMC atıklarının yarattığı kirliliği yerinde izledi17 Ekim 2019 Perşembe 14:47
  • KKTC'de sıradan bir gün: Bisiklet yolunda makam aracı17 Ekim 2019 Perşembe 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti