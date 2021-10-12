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İnternet Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi

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İnternet Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi
İnternet Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi

Rum Polisi, Europol ve Eurojust işbirliğiyle internet üzerinden Avrupa genelinde dolandırıcılık yapan çetenin çökertildiği ve esas şüphelilerden biri olan Limasol’da sakin 54 yaşındaki İsrailli şahsın tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, operasyona iki Avrupa örgütü ve Rum polisinin yanı sıra Bulgaristan, Almanya, Hollanda ve Ukrayna’dan da yetkililerin katıldığını belirtirken, olayla ilgili 4 kişinin daha sorgulandığını yazdı.

Haberde, finansal hizmetler veren bir internet sitesini yöneten çetenin, Alman vatandaşlardan 15 milyon Euro çaldığı kaydedildi.

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